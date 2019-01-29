У США пред’явили звинувачення Huawei

Компанію звинувачують в крадіжці



У США пред’явили китайської компанії Huawei звинувачення в крадіжці інтелектуальної власності.

Виконуючий обов’язки генпрокурора США Метт Уітакер пояснив, що два слідчих ради присяжних в Сіетлі і Нью-Йорку прийшли до висновку, що китайська компанія вкрала інтелектуальну власність у компанії T-Mobile, а також порушувала приписи США щодо санкцій проти Ірану.

Крім цього, США оголосили, що направили канадським владі запит про екстрадицію фіндиректора і дочки засновника Huawei Мен Ваньчжоу.

МЗС Китаю закликав США відмовитися від переслідування Мен Ваньчжоу і від “очорнення і нападок на конкретні китайські підприємства”.

В Huawei вважають, що висунуті раніше судовими властями США звинувачення в адресу компанії не мають під собою підстав.

“Huawei розчарована сьогоднішнім пред’явленням звинувачень проти компанії”, – йдеться в заяві на сторінці Huawei в Twitter.

У заяві згадується Мен Ваньчжоу, яка за запитом Вашингтона була раніше заарештували, а потім відпустили під заставу в 7,4 мільйона доларів у Канаді.

“Компанія заперечує, що вона або її дочірня або афільована структура організація вчинили будь-який з осудних їм порушень законодавства США, зазначених в кожному з пунктів звинувачення і не поінформована про будь-яких протиправних діях Мен Ванчьжоу, і вірить, що американські суди в підсумку прийдуть до тих же висновків”, – наголошується в заяві.

Раніше НАТО і ЄС закликали прийняти спільне рішення з Huawei.

Ряд держав, зокрема США, Канада, Австралія, Великобританія і Японія, наклали значні обмеження на Huawei і ZTE (Норвегія, Польща і Німеччина також розглядають подібні кроки) з-за побоювань, що використання продукції компаній зробить їх мережі уразливими для проникнення і шпигунства ззовні.

Техніка Huawei нібито має “чорні двері”, які дають китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв, хоча Пекін це заперечує.