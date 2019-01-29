У Малайзії затоптали жінок, які чекали безкоштовну їжу

Жінки не витримали тисняви.



У понеділок, 28 січня, в Малайзії дві літні жінки загинули в тисняві за купонами на безкоштовну їжу.

Як повідомляється, на ринку в Куала-Лумпурі влаштували роздачу 200 безкоштовних купонів на їжу для людей похилого віку. Знижку на продукти вирішили роздати до майбутнього нового року за місячним календарем.

В павільйон, де роздавали купони, прийшли більше тисячі людей. За словами охоронця, в натовпі лунали крики, а люди штовхалися.

У 78-річної Ло Айон Нан і 85-річної А, які стояли в черзі, почалися проблеми з диханням. Жінки не змогли втриматися на ногах і впав на підлогу, їх затоптав натовп. Пізніше поліція знайшла їх тіла, їх відправили на експертизу.

Представниця ринку зазначила, що в тисняві постраждали чотири людини. Вона додала, що люди “лізли без черги, не прислухалися до вказівок і штовхалися”.