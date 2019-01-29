Порошенко йде на вибори президента

Президент України Петро Порошенко висунув свою кандидатуру на майбутніх президентських виборах, які пройдуть у березні.

Про це він заявив під час форуму “Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом”, який розпочався у Києві 29 січня. На заході були присутні міністр інформаційної політики Юрій Стець, в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, міністр соціальної політики Андрій Рева, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, голова Верховної Ради Андрій Парубій та ін.

“Відчуття глибокої відповідальності перед країною, перед сучасниками, перед минулими і майбутніми поколіннями, змусили мене прийняти рішення балотуватися на посаду президента України”, – заявив Петро Порошенко.

Порошенко повідомив, що буде займатися посткризових відновленням благополуччя українців і боротьбою з бідністю. Серед пріоритетних напрямків розвитку він назвав IT-сектор, високотехнологічне виробництво й туризм.

Також він підкреслив, що Україна буде і далі прагнути до членства в ЄС та НАТО. За словами президента, заявка на вступ у Євросоюз буде подана вже в 2024 році.

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“Ми повинні стати великою європейською державою щасливих людей… Найгірше точно позаду. Економіка росте 12 кварталів поспіль, криза відступає”, – заявив Порошенко.

Крім членів Кабінету міністрів, на форумі також були присутні народні депутати України Мустафа Джемілєв і Дмитро Ярош, а також митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Усього в залі були присутні близько 4000 людей.

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Нагадаємо, що Петро Порошенко вступив на пост президента України в червні 2014 року. До цього він протягом багатьох років обіймав керівні посади в країні, в тому числі, голови НБУ в 2007 і міністра закордонних справ 2009.