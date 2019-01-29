Венесуела перестане виплачувати Росії свої борги?

Венесуела може втратити можливість виплачувати борги перед Росією. Як заявив заступник міністра фінансів РФ Сергій Сторчак, міністерство не виключає такого розвитку подій.

“Проблеми, напевно, будуть. Все залежить нині від армії, від військовослужбовців, наскільки вони будуть вірні … присяги. Іншу оцінку важко дати, неможливо”, — відзначив Сторчак. Зараз загальна сума боргу становить 3 млрд доларів.

Заступник міністра пояснив, що зараз Венесуела протягом пільгового періоду виплачує відсотки, а через кілька років почнеться виплата і самого боргу. До останнього часу, за його словами, Каракас робить виплати без прострочень: “Як вони обслуговують, це дуже просто — два рази на рік, вересень і березень. Найближчий платіж наприкінці березня. Прострочених сум немає”.

“Пільговий період у них зберігається ще, тому теж тільки відсотки платять. Шість років, по-моєму, він. Востаннє досить велика сума була більше 100 млн доларів. Майбутній платіж такий же. У нас фіксована процентна ставка”, — додав Сторчак.

Заступник міністра розповів, що взаємини в разі відмови від платежів по тим чи іншим причинам шикуються по лінії банків-агентів: “Відповідно, банк-агент, що представляє інтереси кредитора, за узгоджений період часу інформує, що вам в таку-то дату потрібно заплатити стільки-то. Далі банк дебітора або підтверджує, що цей платіж здійснить, каже, вибачте, я не зможу”.

У листопаді 2017 року Росія і Венесуела підписали міжурядовий протокол про реструктуризацію заборгованості на 3,15 млрд доларів на 10 років з мінімальними платежами в перші шість років.

Все було нормально, поки США не оголосили вчора про введення санкцій проти PDVSA, головного джерела валютних надходжень Венесуели. За даними американського Міністерства фінансів, заблоковані всі активи та інтереси венесуельської нафтогазової держкомпанії в юрисдикції Сполучених Штатів, також заборонені операції з нею.

У цьому зв’язку глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив на прес-конференції за підсумками переговорів з главою МЗС Сьєрра-Леоне Алі Каббой, що Росія засуджує введення американських санкцій проти PDVSA.

“Досліди подібного нелегітимного поводження з чужими грошима у США є, на жаль. Такі заморожування були і щодо свого часу і Іраку, Лівії, Ірану, Куби, Нікарагуа, Панами. У більшості випадків ці заморожування по суті справи оберталися конфіскацією коштів чужого уряду. Те ж саме зараз роблять влада Великобританії, заарештувавши, а по суті конфіскований, золотий запас Венесуели, який зберігається в Лондоні”, – заявив Лавров.

“Крім того, що це грубим чином підриває останні залишки довіри до міжнародної валютно-фінансової системи, заснованої на верховенство долара, крім усього іншого це ще поглиблює кризу в самому венесуельському суспільстві і відверто служить для того, щоб спонукати, підбурювати опозицію на протиправні дії”, – підкреслив міністр.

“Додатково сьогодні ж надійшла інформація про те, що санкції застосовані до венесуельської нафтогазової компанії PDVSA, до її північноамериканському філії Citgo. При цьому, що зайвий раз підкреслює цинізм відбувається, американські компанії, які працюють у Венесуелі, з режиму санкцій виключені. Тобто, хочуть і режим змінити, і ще з цього отримати прибуток”, – сказав Лавров.