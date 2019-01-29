На Філіппінах “людина-павук” підкорив хмарочос

Альпініст зміг спуститися самостійно.



Скелелаз з Франції Ален Робер підкорив один з філіппінських хмарочосів. Він заліз нагору без страховки і сам спустився вниз.

Відео з сходженням з’явилося на YouTube-каналі AFP News Agency.

Скелелаз Робер, відомий як “людина-павук”. 56-річний екстремал без страховки заліз на 47 поверх будівлі. Люди всередині здивовано дивилися на альпініста по ту сторону вікна. Після сходження Ален Робер так само успішно спустився вниз. Там його чекали шанувальники і поліція.

Скелелаза затримали, звинувативши в порушенні громадського порядку. Прокуратура вирішує питання про звільнення під заставу.