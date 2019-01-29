Названо число жертв природних катаклізмів на планеті за 2018 рік

Постраждали 61,7 млн осіб



У світі в 2018 році з-за природних катаклізмів загинуло 10733 і постраждали 61,7 млн осіб.

Про це повідомляє Центр досліджень з епідеміології стихійних лих (CRED) на основі результатів аналізу 281 природного катаклізму.

«У 2018 році стихійні лиха були зафіксовані в усіх регіонах світу. Якщо ми хочемо скоротити збиток від природних катаклізмів, то повинні знати, як управляти ризиками стихійних лих», – сказав представник CRED Мамі Мицутори.

Найбільший збиток у минулому році стихійні лиха завдали Індії, Філіппін та Китаю. Найбільшу кількість людських жертв в результаті стихійного лиха було зафіксовано в Індонезії, Індії і Гватемалі. Від землетрусів, цунамі і вулканічної діяльності в 2018 році постраждали 3,4 млн осіб. З-за цих катаклізмів в Індонезії загинули 4417 людина, Гватемалі – 425, Папуа-Новій Гвінеї – 145 осіб.

У 2018 році в світі від землетрусів загинув 4321 людина.