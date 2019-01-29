Купівля облігацій іноземцями визначить новий курс гривні до долара

28 січня безготівковий курс долара опустили на 1 копійку, і зафіксували до вечора в рамках 27,79-27,81 грн/$, повідомив UBR.ианачальник управління дилінгових операцій Райффайзен банку Аваль Юрій Гріненко.

Фінансисти відзначали невеликий попит на долар, звичний для понеділка. Курсове рух відбувався в рамках 2-3 копійок.

“Ближче до 10 години котирування піднялися до 27,78-27,83 грн/$, а до 11-ти повернулися до 27,77-27,80 грн/$. В цьому діапазоні і проходили торги до обіду. У другій половині дня ринок піднявся до 27,79-27,82 грн/$. І трохи скоректувався до вечора”, – розповів директор департаменту казначейства Піреус Банку Ігор Якобчук.

Невеликий попит на долар дозволив Нацбанку трохи поповнити свої золотовалютні резерви. Він викуповував “американця” за 27,79 грн/$, і взяв, по оцінці скарбників, до $10 млн.

Ринок продовжував перетравлювати виплати Держказначейства в рамках відшкодувань з ПДВ (близько 14 млрд. грн.), і гадав – який обсяг гривневих держоблігацій завтра іноземці викуплять у Мінфіну (аналогічний обсяг долара вони будуть конвертувати на міжбанку).

“Курсові тренди сьогоднішнього дня стали відображенням різноспрямованих інтересів основних учасників ринку: експортерів, які отримують ПДВ, імпортерів, закривають розрахунки за місяць, та нерезидентів, які планують проплати за ОВДП, які сумарно врівноважили попит і пропозицію”, – підтвердив UBR.ua директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

Завдяки всьому цьому просіли готівкові курси.

“Готівковий ринок відкрився котируваннями 27,73-27,79 грн/$, до середини дня вони знизилися до 27,68-27,72 грн/$”, – уточнив Курінний.

На 29 січня фінансисти дають досить стримані прогнози, оскільки поки що не можуть передбачити обсяги покупок іноземцями мінфінівських ОВДП.

“Міжбанк буде відкриватися широко – 27,75-27,83 грн/$. А курсове рух можуть змінювати результати аукціону Мінфіну з розміщення держоблігацій”, — вважає Юрій Гріненко. Поруч опинився і завтрашній прогноз Олега Курінного – 27,75-27,85 грн/$.