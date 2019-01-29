Адміністрація морських портів зуби поламала про миколаївські буксири

ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК: Михайло Негрич та Микола Негрич: київсько-коломийська корупція по-сімейному. ЧАСТИНА 1 Родичі і тезки Потрібно зауважити, що Негричей в одній тільки Коломиї живе з півсотні, і не всі вони доводяться один одному родичами. Непросто відшукати там коріння нашого героя! Але сімейна зв’язок київського забудовника Миколи Негрича з колишнім начальником Коломийського району Михайлом Негричем документально підтверджується через його директорство у вищезгаданому ТОВ «Агропромбудкапітал» — власником якого є, відповідно, їх мама і дружина Марія Василівна Негрич (1961 р. н.). А ще можна підтвердити…

Далі →

Вадим Гриб. Його називали рейдером №1, але взяли на роботу в СБУ

11.09.2015

Як і більшість нинішніх великих бізнесменів, свій шлях Вадим Гриб почав під час лихих 90-х, коли заводи скуповувалися за копійки, але, щоб їх утримати, необхідно було «дружити» з братками. Гриб почав свій бізнес у кримінальному місті Тольятті, саме там перестрілки і розбирання були звичними для повсякденної діяльності підприємців. У 1989 році в Тольятті бізнесмен заснував компанію «ЛогоВАЗ», яка займалася продажем продукції «ВАЗ». Вже через два роки ця компанія отримала статус офіційного імпортера автомобілів Mercedes-Benz в СРСР. Слід зазначити, що…

Далі →

АНДРІЙ КОЖЕМ’ЯКІН. ТАЄМНИЦІ ОФІЦЕРА

28.04.2016

Андрій Анатолійович Кожем’якін до сорока років став генерал-майором і заступником голови СБУ. Зараз він народний депутат від партії «Батьківщина», а нещодавно отримав звання генерал-лейтенанта. Як і прийнято у всіх військових, у нього бездоганна офіційна біографія і вражаючий послужний список. Правда, і таємниць у офіцера повно. Його ім’я пов’язане з такими гучними справами, як знищення документів у справі міжнародного мафіозі Семена Могилевича, причетність до «полювання на джипах» на селянина Олійника з Віктором Лозінським, контрабандою наркотиків під прикриттям СБУ. Потомствений військовий Андрій…

Далі →

Адміністрація морських портів зуби поламала про миколаївські буксири

29.01.2019

Миколаївський філіал Адміністрації морських портів з тріском програв суд ТОВ «Краншип», якому тепер зобов’язаний повернути більше мільйона гривень. Монополісту АМПУ в черговий раз показали, що замість изобретания десятків прийомів з присвоєння чужих фінансів варто зайнятися чесною зароблянням грошей, пише Верховенство Права.

В даному випадку між Миколаївською філією АМПУ і ТОВ «Краншип» як морським агентом був укладений договір про надання звичайного реєстру послуг суднам на підходах і безпосередньо в акваторії морського порту для забезпечення безпеки судноплавства. Буксирним флотом ТОВ «Краншип» у свою чергу надавалися послуги швартування, відшвартування, перестановки суден біля причалів Миколаївського морського порту, у тому числі у перевантажувального терміналу ТОВ СП «Нібулон» і в Дніпро-Бузькому морському порту, де базуються потужності ТОВ «Миколаївський глиноземний завод». Також буксири супроводжували суду в Миколаївському морському порту та на підходах до нього.

Читайте також: Миколаївська філія АМПУ у власних інтересах, видавлював з ринку стивідорну компанію

За умовами договору між Миколаївською філією АМПУ і «Краншипом» оплата портових зборів йшла авансом. У період 2016 — 2017 років, щодо якого виник спір, адміністрація порту протягом кожного місяця виставляла ТОВ «Краншип» остаточні рахунки за оплату портових зборів, і компанія зазначила, що збори з буксирів нараховувалися як із суден групи «А». Тоді як «Краншип» здійснює діяльність по забезпеченню транспортних суден, а отже, належить до об’єктів портової інфраструктури суден портового і службово-допоміжного флоту, тобто до судів групи «Е», з яких не стягуються корабельний, канальний, адміністративний та санітарний збори. У зв’язку з цим утворилася переплата по портових зборів за вказаний період у розмірі більше мільйона гривень.

Письмова вимога «Краншипа» про повернення даної суми на підставі укладеного між ними договору Миколаївська філія АМПУ не виконав. Також не відреагувала адміністрація порту на пропозицію зарахувати суму переплати в рахунок майбутньої оплати послуг за договором. «Краншип» звернувся в суд.

Перша інстанція погодилася з доводами «Краншипа» і постановила повернути йому переплачену суму. Однак Миколаївська АМПУ виконувати це рішення не збиралася. Зарахували на рахунку чужі гроші, а тепер, як кажуть, доведеться віддавати свої! Рішення було оскаржене.

Адміністрація порту стверджувала, що буксири «Краншипа» виходили за межі морського порту та здійснювали супровід судів за його межами, тобто межпортовую буксирування, а також ведуть комерційну, господарську діяльність, і з цих підстав не можуть бути віднесені до судів групи «Е». В якості останнього аргументу адміністрація призвела самостійно пройдений синтаксичний розбір словосполучення «портові буксири», згідно з яким так можуть називатися тільки буксири, які належать морського порту, морського терміналу або портовому оператору.

Але ні ці невластиві основним видом діяльності АМПУ лінгвістичні дослідження, ані колихання рахунками за роботи, які не замовлялися, ні сумні нарікання на те, що «Краншип» намагається змінити вже виконане і припинена зобов’язання, не допомогли. Апеляційна скарга Миколаївської філії АМПУ була відхилена. Йому доведеться повернути «Краншипу» 1 036 432,38 грн.

Якщо Вам відомі факти незаконних дій у портовій сфері, повідомляйте в Редакцію сайту «Верховенство права».

Адміністрація морських портів зуби поламала про миколаївські буксири оновлено: Січень 29, 2019 автором: Redactor