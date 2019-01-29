Названі терміни закінчення будівництва “Північного потоку-2”

Першу нитку завершать у листопаді.



Будівництво першої нитки газопроводу “Північний потік – 2” буде завершено в листопаді поточного року, другий – у грудні. Про це повідомив фінансовий директор компанії-оператора проекту Nord Stream 2 Пол Коркоран, виступаючи на Європейській газовій конференції.

“Перша нитка (“Північного потоку-2″) буде готова в листопаді, друга – у грудні”, – сказав він.

Крім того, Nord Stream 2 AG розраховує до кінця року отримати дозвіл від Данії на прокладку трубопроводу. Коркоран зазначив, що відсутність данської дозволу поки що є єдиною проблемою. Він нагадав, що компанія направила вже другу заявку, і “датські влади абсолютно коректно її розглядають”.

З кінця 2019 газотранспортний коридор “Північний потік-2” повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту – Польща, країни Балтії, Україна та США стверджують, що “Північний потік-2” збільшить залежність ЄС від “Газпрому”, який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС.