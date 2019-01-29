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Вижила дивом: в Словаччині дівчинка своїм тілом захистила мати від вбивці

29.01.2019

Выжила чудом: в Словакии девочка своим телом защитила мать от убийцыДівчинка отримала серйозні поранення.

У Словаччині чоловік увірвався в будинок Беати Карчнаковой і завдав кілька ударів ножем, але її врятувала доньку, яка стала між матір’ю і вбивцею.

Відзначається, що школярка почула крики із спальні і відразу прибігла до матері, яку намагався зарізати ножем 46-річний Сафета Гасанович. Дівчина кинула в чоловіка чайник, вдарила його і стала між ним і закривавленою матір’ю.

Після нападу Беата отримала серйозні травми голови, шиї, рук і ніг. Карчаковой наклали вісім швів на голові. Також їй вставили металеву пластину в праву руку. Вона може зігнути тільки два пальці на лівій руці з-за пошкодження її кісток у пальцях і сухожиллях.

Жінка каже, що її дочка – справжній герой, адже вона зберегла життя матері. Однак після цього випадку дівчинка замкнулася в собі і перестала відвідувати школу. Гасановичу загрожує в’язниця і депортація.

Выжила чудом: в Словакии девочка своим телом защитила мать от убийцы
Выжила чудом: в Словакии девочка своим телом защитила мать от убийцы

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