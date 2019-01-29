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У Москві живцем спалили школяра: дитина померла

29.01.2019

В Москве заживо сожгли школьника: ребенок умер

У Москві в понеділок, 28 січня, помер 15-річний школяр, який отримав опіки 98% тіла після того, як його “жартома” облили гасом і підпалили товариші.

Інцидент стався ввечері в під’їзді житлового будинку, де, за даними слідства, хлопець перебував з двома підлітками. На місці події слідчі виявили порожню каністру з характерним запахом гасу.

За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 111 КК РФ (“Навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю”).

Слідчі отримали дані про його причетність до підпалу, додала вона. За версією слідства, він був у під’їзді разом з потерпілим, при цьому про його мотив не повідомляється.

В Москве заживо сожгли школьника: ребенок умер

MR.ru

В Москве заживо сожгли школьника: ребенок умер

Наталя Білова, MK.ru

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