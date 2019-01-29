За агітацію Порошенко заплатять з державного бюджету

Петро Порошенко

Штаб чинного глави держави Петра Порошенка витратить 6 мільярдів гривень державних коштів на передвиборчу агітацію. Про це йдеться у журналістському розслідуванні програми «Гроші».

Так, робота кожного агітатора на президентських виборах 31 березня

обійдеться в 400 тисяч гривень. «Кошти на оплату їх праці беруться з державного

бюджету. За весь період виборчої кампанії на них витратять близько 5 мільярдів

гривень. Ще мільярд гривень планується виділити на монетизацію субсидії на оплату

житлово-комунальних послуг», – йдеться в розслідуванні.

За даними журналістів, у березні українці отримають по тисячі

гривень, кому належить ця монетизація субсидій. А це, в свою чергу, призведе

до інфляції.

«Це прямий підкуп виборців, і Порошенко «будь-якою ціною хоче

купити собі вихід у другий тур», – стверджують журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що бюджет-2019 заклали виділення одного мільярда гривень на президентський фонд Петра Порошенка. А на проведення президентських виборів і виборів до Верховної Ради витратять понад 4 мільярдів гривень з держбюджету.