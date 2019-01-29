В Єгипті будують «нову столицю»

Переклад чиновників з Каїра відбудеться в 2020 році в два етапи.

Уряд Єгипту оприлюднило докладний план перекладу 51 тис. працівників міністерств з Каїра в нову столицю, яка будується в 49 км на схід від нинішньої.

Комплекс будівель кабінету міністрів, парламенту і 34 міністерств буде зданий вже до 2019 року. До кінця року добудують житло для держслужбовців. Вартість цієї інфраструктури склала 130 млрд єгипетських фунтів ($7,4 млрд).

Всі співробітники міністерств пройдуть перекваліфікацію і здадуть тести на вміння працювати з електронними системами – паперообіг після переїзду буде виключений.

Роботи по спорудженню міста почалися в 2017 році з ініціативи президента Абдул Фаттаха аль-Сісі. 18 січня 2019 року в мечеті майбутньої столиці пройшло перше богослужіння.

Офіційною метою перенесення адміністративних установ названо бажання влади розвантажити Каїр, населення якого перевищує 19 млн осіб. Неофіційно багато експертів упевнені, що президент таким чином хоче убезпечити управлінську верхівку від народних хвилювань.

Каїр був заснований у 29 році до нашої ери, а столичний статус отримав в 969 році нашої ери.