США готуються до рекордно низьких температур

Надзвичайний стан було оголошено в ряді штатів.

Американські синоптики попередили про рекордне зниження температури на цьому тижні. Так званий полярний вихор може призвести до похолодання до -46C.

Метеорологи штату Айова попереджають людей “уникати глибоких вдихів і зводити до мінімуму розмови”, якщо вони зважаться вийти на вулицю.

Надзвичайний стан було оголошено в ряді штатів – від Вісконсіна до Алабами.

Джон Гаган, метеоролог Національної метеорологічної служби, сказав: “Інтенсивність цього холодного повітря, я б сказав, що буває один раз за покоління”.

Служба попередила, що при таких екстремальних температурах обмороження можливо вже через 10 хвилин після виходу на вулицю.

Тисячі шкіл, переважно на Середньому Заході, були закриті, і понад 1000 рейсів були скасовані.