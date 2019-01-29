Українські націоналісти в Києві змусили чеченця кричати бандерівське гасло

Представники радикально націоналістичних С14 і забороненого в Росії “Правого сектора” спіймали на київській вулиці чеченця, який брав участь у побитті чоловіка. Націоналісти змусили його вибачитися і прокричати бандерівську кричалку.

Представники українських націоналістичних організацій змусили дати пояснення представників чеченської діаспори Києва після конфлікту з побиттям українця, повідомляє УНІАН.

Інцидент з побиттям стався на Бессарабці 26 січня. У мережі з’явилося відео конфлікту. Один з чеченців, били чоловіка, був у футболці з символікою РФ. Били кричали “ми чеченці, ви не знаєте, з ким зв’язалися!”.

Після цього націоналісти відшукали хлопця, що був у футболці з символікою РФ і зняли з ним своє відео. На кадрах хлопець у шапці з написом «Ukraine» дав пояснення, що він більше не буде носити цю футболку. А носив її тому, що вона була борцівська.

Після цього хлопець вигукує бандерівську кричалку у відповідь на «Слава Україні!»: «Україні слава!». Потім запевняє ультраправих, що таке, що він зробив з друзями, більше не повториться.

Також націоналісти повідомили, що вони попередньо поспілкувалися з представниками чеченської діаспори в Києві на Татарці, і залагодили конфлікт.