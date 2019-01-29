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Витік секретних даних Росії довела, що РПЦ впливає на Болгарську церкву

29.01.2019

Утечка секретных данных из России доказала, что РПЦ влияет на Болгарскую церковь

За його словами, документах знайшли багато інформації.

«Коли ця інформація буде систематизована, з неї можна буде отримати нові дані, наприклад, ми відразу знайшли про Болгарії … як (Росія, ред.) впливає на Болгарську православну церкву, щоб на неї зберегли вплив митрополити, пов’язані з Росією, з РПЦ, а так само інші дані, пов’язані з політичним життям. Там цікаву інформацію можна знайти, і не тільки для православних країн, але і для усієї Європи», — розповів Чобанов.

Однак, як стверджує журналіст, в даних матеріалах, він не зустрічав гриф «Цілком таємно», тому навряд чи цей злив може викликати якісь наслідки для російських чиновників.

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