Витік секретних даних Росії довела, що РПЦ впливає на Болгарську церкву

За його словами, документах знайшли багато інформації.

«Коли ця інформація буде систематизована, з неї можна буде отримати нові дані, наприклад, ми відразу знайшли про Болгарії … як (Росія, ред.) впливає на Болгарську православну церкву, щоб на неї зберегли вплив митрополити, пов’язані з Росією, з РПЦ, а так само інші дані, пов’язані з політичним життям. Там цікаву інформацію можна знайти, і не тільки для православних країн, але і для усієї Європи», — розповів Чобанов.

Однак, як стверджує журналіст, в даних матеріалах, він не зустрічав гриф «Цілком таємно», тому навряд чи цей злив може викликати якісь наслідки для російських чиновників.