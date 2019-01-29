У США заявили, що загроза ИГИЛ не зникла

ИГИЛ близький до територіального ураження в Іраку і Сирії.

Директор Національної розвідки Ден Коутс заявив, що терористична угруповання Ісламська держава досі налічує тисячі бойовиків, що представляють серйозну загрозу на Близькому Сході.

За його словами, джихадисти, які кілька років тому контролювали частину Сирії та Іраку, а нині – невеликі сирійські території, будуть використовувати будь-яке послаблення контртерористичного тиску, щоб “відродитися”.

“Поки ИГИЛ близький до територіального ураження в Іраку і Сирії, групування повернулася до партизанської війни, продовжуючи планувати атаки і управляти своїми прихильниками по всьому світу”, – заявив Коутс.

У 2014 році ИГИЛ проголосив “халіфат”, який досягав розмірів Великобританії. До теперішнього моменту терористи ИГИЛ втратили майже всю територію свого “халіфату” в Іраку і Сирії.

Нагадаємо, що в грудні 2018 року США оголосили про виведення американських військ з Сирії. Президент Дональд Трамп аргументував це рішення перемогою США над бойовиками ИГИЛ в Сирії.