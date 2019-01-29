Ви країну не переплутали?: Садовий прокоментував гасло «Або Порошенка чи Путін» на форумі президента

Президент Петро Порошенко під час форуму в Києві, на якому оголосив про висунення своєї кандидатури на другий президентський термін, використовував досить дивний гасло «або Порошенко, чи Путін». Відповідне фото опублікувала в Facebook українська журналістка Мар’яна П’єцух.

Як пишуть журналісти Української служби BBC, на початку форуму учасникам продемонстрували фільм, в якому говорили, що 2019 — це «рік, коли в Україні переможе або Порошенко, чи Путін».

Кандидат у президенти, мер Львова Андрій Садовий, коментуючи слоган, задався питанням, чи не переплутав Порошенко країну, в якій збирається брати участь у виборах.

«Вибираючи гасло «або Порошенко, чи Путін» наш шановний Петро Олексійович не випадково переплутав країну, в якій він збирається подавати документи в ЦВК?», – написав Садовий в твіттері.

Зазначимо, що пізніше пост Садового був видалений.

У соцмережах висміяли технології команди Порошенка.

«Старі пісні про головне», «Кучма або комуністи», «Та це просто шедеврально!)», «А варіанти, щоб ні те, ні інше, — нема?», «А він точно у нас йде в президенти, а не в росії?» — відреагували користувачі в коментарях.

«А ви помітили, ніхто так наполегливо не пропагує голосувати за Путіна, як технологи Порошенка?», — поцікавився журналіст Леонід Швець.

Представник МЗС РФ Марія Захарова також прокоментувала гасло.

«На заході з висунення Порошенка в президенти зал прикрашав фотоколаж з підписом «Або Порошенко, або Путін». А Путін в курсі, що його в Україні можуть замість Порошенка вибрати? Цікаво, як будуть виглядати бюлетені», – написала вона в Facebook.