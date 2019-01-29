У Росії 8-річний хлопчик захлинувся в каналізаційній ямі: подробиці моторошного ПП

У Росії в Новгородській області восьмирічний хлопчик загинув, захлинувшись в каналізаційній ямі.

28 січня він не повернувся додому зі школи, а через деякий час тіло хлопчика знайшли у відкритій каналізаційній ямі, заповненої водою. Слідчі вже підтвердили, що дитина втопилася, повідомляє Слідче управління СК РФ по Новгородської області.

“Слідчі дадуть правову оцінку діям або бездіяльності осіб, відповідальних за встановлення, утримання та експлуатацію каналізаційних систем”, – пообіцяли російські правоохоронці.

У той же час місцеві ЗМІ з’ясували, що загиблий – учень другого класу Володя. У мережі показали його фото.