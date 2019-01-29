Литва бере участь з партнерами по НАТО і ЄС вже в 11 міжнародних миротворчих операціях.

Литовські війська приєдналися до нової місії НАТО в Іраку.

НАТО з 2019 року під керівництвом Канади розпочав нову навчальну місію в Іраку з метою тренування іракських сил оборони для протистояння терористам “Ісламської держави”.

“Литва бере участь з партнерами по НАТО і ЄС вже в 11 міжнародних операціях і місіях в Європі, Азії та Африці, тим самим сприяючи міжнародному миру і стабільності, в тому числі боротьбі з тероризмом”, – йдеться в повідомленні.

Нова місія, названа “Місія НАТО в Іраку”, була заснована на саміті НАТО в Брюсселі 11 і 12 липня 2018 на прохання уряду іраку. Альянс, зокрема, закликав Нову Зеландію приєднатися до неї. У місії візьмуть участь кілька сотень співробітників з повністю інтегрованим цивільним персоналом.