Індекс сприйняття корупції: Україна піднялася відразу на 10 позицій

За 2018 рік Україна піднялася у міжнародному рейтингу “Індекс сприйняття корупції”.

Наша країна отримала 32 бала, посівши 120 місце, замість 130 2017 року, повідомляє міжнародна правозахисна організація Transparency International.

Аналітики TI зазначили, що в Україні спостерігається певне зменшення рівня корупції у відносинах між бізнесом і державними структурами”. Цьому посприяло запровадження автоматичного відшкодування податку на додану вартість.

Також позитивно на підняття рейтингу вплинули: регулярна робота інституту бізнес-омбудсмена, функціонування електронних систем ProZorro і ProZorro.Продажу.

Крім того, TI Україна підкреслила часткове виконання рекомендації організації на 2018 рік по створенню Антикорупційного суду. Україна прийняла відповідне законодавство, проте повноцінний запуск Вищого антикорупційного суду перенесено на 2019 рік.

“Таким чином, очевидно, що прогрес останніх років був забезпечений головним чином реформами, які були розпочаті ще в 2014 році. Однак одним з головних стримуючих факторів антикорупційного прогресу досі залишається брак політичної волі”, – наголосили в організації.

Рейтинг TI був розрахований на основі дев’яти досліджень авторитетних міжнародних організацій та аналітичних центрів: Всесвітнього економічного форуму, Міжнародного інституту розвитку менеджменту, Freedom House та інших.