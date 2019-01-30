У Луценка відзвітували, що в минулому році українці витратили на хабарі 207 мільйонів гривень

За 2018 рік, за даними Генпрокуратури, українці дали понад 207 мільйонів гривень хабарів.

Так, загальна сума хабарів за неправомірну вигоду в 2018 році, зафіксована Генпрокуратурою, склала 207 630 940 гривень, з якою 56 642 090 гривень були за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою, ст. 368 КК України.

“В Україні були зафіксовані випадки незаконного збагачення, підкупу посадових або юридичних осіб, а також підкуп осіб, які надають публічні послуги. Також мали місце зловживання впливом і протиправне вплив на результати офіційних спортивних змагань і провокації підкупу”, – розповіли в Генпрокуратурі.