Витрати на майнінг Bitcoin перевищили його вартість

Аналітики з J.p.morgan Chase & Co підрахували, що вартість майнінгу одного Bitcoin перевищує реальну вартість самої кріптовалюти.

Так, у VI кварталі 2018 року витрати на ссоздание одного Bitcoin склали в середньому $4060, що значно вище його поточної вартості. Сьогодні Bitcoin торгується нижче $3600 повідомляє Bloomberg.

Велика частина витрат на майнінг Bitcoin пов’язана з оплатою енергії, необхідної для роботи величезних, потужних і енерговитратних комп’ютерів.

У Китаї Bitcoin-майнеры знайшли способи значно скоротити ці витрати. Вони відкрили виробництво кріптовалюти в безпосередній близькості від виробників електроенергії, уклавши з ними угоди про прямі закупівлі необхідного ресурсу. За словами аналітиків з JPMorgan, це дозволяє в середньому платити “всього” близько $2400 за Bitcoin.Однак, незважаючи на зростаючі витрати, багато західні Bitcoin-майнеры поки не припиняють виробництво кріптовалюти. Швидше навпаки, фахівці виявили, що в деяких країнах виробничі частки майнер, що базуються в Чеській Республіці, США та Ісландії, дещо зросли.

На думку аналітиків, якщо на ринку Bitcoin залишаться тільки китайські майнеры з низькими витратами, граничні витрати можуть впасти до рівня менше $1260 за Bitcoin.Але у традиційних банків криптовалюта поки не настільки популярна, оскільки має тенденцію до значних коливань у вартості за короткі проміжки часу.

У той час як кореляція Bitcoin за останній рік з усіма іншими активами наближалася до нуля, цей показник ні про що не говорить, якщо сам хеджируемый актив (фінансові активи чи товари, які є в наявності) знаходиться на ведмежому ринку, який характеризується зниженням цін або котирувань, стверджує Джон Норманд (John Normand), глава стратегії перехресних активів в JPMorgan, підкреслюючи, що Bitcoin в минулому році впав на 74%, в той час як індекс S&P 500 знизився на 6,2%.За словами Норманда, в майбутньому інвестори і корпорації повинні готуватися до більш широкої і ґрунтовній підготовці, краще узгоджувати свої дії та розробити продуману стратегію, ніж просте придбання криптовалют.