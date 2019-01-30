У Чернігівській області – найнижчі в Україні зарплати

Державна служба статистика оприлюднила офіційні дані щодо зарплат за підсумками грудня 2018 року.

Із звіту випливає, що середня зарплата в Україні в останній місяць минулого року склала 10 тисяч 573 гривні.

Мова йде тільки про компаніях, підприємствах та установах, в яких працює не менше 10 найманих працівників.

Крім того – це нарахована сума. На руки видається на 19,5% менше (прибутковий податок + військовий збір). Таким чином, середня зарплата становить трохи більше 8,5 тисяч гривенв місяць.

Найвищі зарплати традиційно в Києві – 16 тисяч 546 гривень «брудними» або 13,3 тисячі «чистими» на місяць.

Також за позначку в 10 тисяч гривень перевалили працівники Донецької, Київської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

А ось трійка областей з найбіднішими працівниками виглядає так:

23-е місце – Тернопільська (8307 грн)

24-е місце – Кіровоградська (8190 грн)

25-е місце – Чернігівська (8005 грн) або 6444 грн в місяць на руки

При цьому за останній місяць середня зарплата на Чернігівщині збільшилася на 11%, а якщо порівнювати з груднем 2017 року – на 20%.

Якщо аналізувати окремі галузі економіки, то можна виділити три напрямки, де платять найвищі зарплати:

• фінансова та страхова діяльність – 18088 грн

• держуправління і оборона – 17192 грн

• інформація і телекомунікації – 15518 грн

А от найменше заробляють у:

• сільському, лісовому, рибному господарстві – 8204 грн

• охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги – 7340 грн

• готельному та ресторанному бізнесі – 6810 грн