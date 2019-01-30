“З двох кошак трьох я еб*л!” Російський чиновник вляпався у гучний секс-скандал

Топ-менеджер “Росгеологии” Руслан Горринг потрапив у секс-скандал, розповівши про свої пригоди в сервісі Twitch. Відео ігрового стріму злили в мережу.

Так, на ньому російський чиновник докладно розповідає, як вступав в інтимний зв’язок з підлеглими, а також погрожує розправою і сексуальним насильством іншим гравцям.

“Я тебе реально раком поставлю, якщо ти ще слово мені скажеш чи напишеш! Фільтруй базар! Я завтра його адресу дізнаюся і піде *****! Я з простого життя, я серед урок ріс, я вмію фільтрувати!” — кричить він на свого опонента.

При цьому Горринг показово скаржиться, що дівчата обговорювали, з ким з них він мав інтимну близькість.

“Причому з двох кошак (секс-партнерки) трьох я еб*л, та ви збираєтеся по п’яні і обговорюєте, кого я ось-ось еб*ннл. У мене чотири принцеси було, всі бомби були”, — хвалиться він.

Сайт “Росгеологии”

На питання про те, чи були у Горринга якісь нарікання чи скарги від співробітниць, він відповів, що з таким не стикався. Про можливе покарання колеги у компанії також не поширювалися.

Кадр з стріму

Сайт “Росгеологии”

Проте пізніше стало відомо, що міністр природних ресурсів і екології РФ Дмитро Кобилкин звільнив Горринга. Главі “Росгеологии” Роману Панову оголошено догану.

Мінприроди РФ звернулося в правоохоронні органи, вони проведуть перевірку фінансово-господарської діяльності “Росгеологии” з усіх питань, які курирував Горринг.

Горринг — змінена прізвище. Раніше чиновника звали Ганіжев Руслан Магомедович. До 2011 року він служив у Збройних силах РФ і в тому ж 2011-му вже робив перші спроби зайнятися бізнесом. У 2012 році в Інгушетії Ганіжев отримав паспорт і водійське посвідчення на прізвище Горринг.

Обережно! Відео містить нецензурну лайку та інтимні подробиці!