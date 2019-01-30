Рівень корупції в Україні такий самий, як і в трьох африканських країнах – Transparency International

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International оприлюднила рейтинг за індексом сприйняття корупції за 2018 рік.

Відзначається, що Україна піднялася на десять позицій, здобувши 32 бали і зайнявши 120 місце з 180, але поліпшення все одно є незначним. У 2017 році країна отримала на два бали менше і опинилася на 130 місці.

Експерти підкреслили, що увага варто звертати на кількість балів, а не на позиції у рейтингу. Мінімальна оцінка, тобто нуль, означає, що корупція фактично підміняє собою країну, а максимальна, – що корупції практично немає. Індекс приймає до уваги тільки державний сектор.

Примітно, що своє 120 місце Україна розділила з трьома африканськими країнами, а саме: Ліберією, Малі і Малаві. Зі своїх сусідів вона обійшла тільки Російську Федерацію, яка набрала 28 балів і посіла 138 місце.

Що стосується інших держав, географічно близьких до України, то вони отримали наступні оцінки: Польща – 60 балів, Словаччина – 50, Румунія – 47, Угорщина – 46, Білорусь – 44, Молдова – 33.

При цьому найменший рівень корупції зафіксовано в Данії, Новій Зеландії, Фінляндії, Сінгапурі, Швеції, Швейцарії, Норвегії, Нідерландах, Канаді, Люксембурзі, Німеччині і Великобританії. Всі вони набрали понад 80 балів.