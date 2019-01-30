Болгарія забрала громадянство у російського мільйонера

Болгарія позбавила громадянства російського мільйонера Сергія Адоньева через судимості за шахрайство в США 20 років тому.

“В інтерв’ю приватному телеканалу bTV у неділю віце-президент Болгарії Іліяна Йотова заявила, що підписала остаточний документ, який скасовує громадянство Адоньева в травні 2018 року”, – йдеться в повідомленні.

За словами Йотовой, вона підписала остаточний документ, який скасовує громадянство Адоньева, “після ретельного аналізу нашими службами безпеки”. Віце-президент зазначила, що уряд Болгарії не мало такої інформації в 2008 році, коли Адоньеву було надано громадянство країни.

57-річний Адоньєв, який був співзасновником російського мобільного оператора Yota, спонсорував одного з кандидатів на президентських виборах в Росії в минулому році – Ксенію Собчак.

За даними Forbes, Адоньєв володіє станом в 700 млн доларів.

У 1997 році Адоньєв був засуджений до 30 місяців в’язниці і штрафу в 4 мільйони доларів за участь в шахрайській схемі, в рамках якої в США нелегально поставлявся кубинський цукор.