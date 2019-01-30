Відсутність нерухомості та автомобілів: декларація кандидата в президенти Юлії Тимошенко

Лідер політичної партії “Батьківщина”, народний депутат Юлія Тимошенко орендує в Козині під Києвом будинок своєї сестри і користується 4 суміжними ділянками. Про це свідчить оприлюднена декларація політика від 2017 року.

При цьому, дві земельні ділянки належать двоюрідної сестри Тимошенко Тетяні Шараповій Валеріївні і, згідно декларації, знаходяться під орендованим будинком. Ще двома ділянками, які межують з об’єктом оренди”, володіє тітка нардепа Ульяхіна Антоніна Миколаївна.

Згідно декларації, її дохід за минулий рік склав 560 тисяч гривень, з яких 225,5 тисячі – депутатська зарплата.

Загальний дохід подружжя Олександра та Юлії Тимошенко в 2017 році склав понад 4 млн грн. Її чоловік задекларував дохід від підприємництва у майже 3,4 млн.

Внесла в декларацію лідер “Батьківщини” і деякі прикраси: сережки, підвіски, персні, намисто – всього вісім позицій.

При цьому власної нерухомості, транспортних засобів та корпоративних прав, згідно з декларацією, у Тимошенко немає.