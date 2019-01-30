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Підлітків-чеченців, які били чоловіка у Києві, знайшли активісти. Вони вибачилися

30.01.2019

Подростков-чеченцев, которые избивали мужчину в Киеве, нашли активисты. Они извинились

Неповнолітні підлітки-чеченці, які кілька днів тому побили ногами чоловіка в центрі Києва знайдено.

«Неповнолітні чеченці вибачилися за колективне побиття чоловіка в Бессарабці. Це стало можливим завдяки С14, порядок і Традиції і Правого сектору. Підняли на вуха всіх і домоглися свого», — написав Мазур.

Судячи з опублікованими фото активісти навідалися до мечеті Ар-Рахма у Києві.

Подростков-чеченцев, которые избивали мужчину в Киеве, нашли активисты. Они извинились

Подростков-чеченцев, которые избивали мужчину в Киеве, нашли активисты. Они извинились

Нагадаємо, раніше 27 січня, у Києві стався черговий випадок масового застосування сили підлітками щодо перехожого. Чоловіка повалили на землю і жорстоко били. Підлітки вигукували: «Ми чеченці, ви не знаєте, з ким зв’язалися».

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