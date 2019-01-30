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Президент розповів, що економіка країни зростає вже 12 кварталів поспіль

30.01.2019

Президент рассказал, что экономика страны растет уже 12 кварталов подряд

Під час форуму «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом» діючий президент України Петро Порошенко заявив, що економічна криза в Україні почав відступати.

Президент заявив, що економіка в Україні зростає вже 12 кварталів поспіль.

«Економіка України після декількох років спаду зростає 12 кварталів поспіль. Криза, викликаний війною, економічної агресією і торгової блокадою з боку Росії, — відступає. І хоча статистичні дані не збігаються з настроями і почуттями людей, свідчать: найгірше — позаду», — написано на сторінці Петра Порошенка.

Також глава держави згадав про секторах економіки, в яких Україна може зайняти лідерські позиції.

До даних секторах президент відніс агропромисловий комплекс, ІТ, машинобудування, інфраструктуру, логістику і туризм.

За словами Петра Порошенка, ефективна соціальна політика не може ґрунтуватися тільки на вільній ринковій економіці.

«При цьому ми повинні зосередити соціальну підтримку, перш за все, на найменш забезпечених верствах населення», — повідомив президент.

Президент рассказал, что экономика страны растет уже 12 кварталов подряд

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