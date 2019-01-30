Президент розповів, що економіка країни зростає вже 12 кварталів поспіль

Під час форуму «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом» діючий президент України Петро Порошенко заявив, що економічна криза в Україні почав відступати.

Президент заявив, що економіка в Україні зростає вже 12 кварталів поспіль.

«Економіка України після декількох років спаду зростає 12 кварталів поспіль. Криза, викликаний війною, економічної агресією і торгової блокадою з боку Росії, — відступає. І хоча статистичні дані не збігаються з настроями і почуттями людей, свідчать: найгірше — позаду», — написано на сторінці Петра Порошенка.

Також глава держави згадав про секторах економіки, в яких Україна може зайняти лідерські позиції.

До даних секторах президент відніс агропромисловий комплекс, ІТ, машинобудування, інфраструктуру, логістику і туризм.

За словами Петра Порошенка, ефективна соціальна політика не може ґрунтуватися тільки на вільній ринковій економіці.

«При цьому ми повинні зосередити соціальну підтримку, перш за все, на найменш забезпечених верствах населення», — повідомив президент.