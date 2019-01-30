У Парагваї спростували інформацію про доставку літаком РФ «вагнеровцев» до Венесуели

Директор управління аеропортів при національній дирекції цивільної авіації Парагваю Дуглас Кубилью заявив, що на борту російського літака, що приземлився в Парагваї, перебувала делегація юристів на чолі з головою Верховного суду РФ В’ячеславом Лебедєвим, а не російські найманці для Ніколаса Мадуро.

Лайнер здійснив зупинку в Парагваї, щоб потім продовжити політ в Гавану. В рамках візиту в Парагвай делегація представників російської юриспруденції зустрілася з віце-президентом країни Уго Веласкесом і членами Верховного суду.

За інформацією видання, екіпаж літака складався з двох пілотів, механіка, авіаційних техніків і співробітників служби безпеки. В Імміграційній службі Парагваю відзначили, що декларації про політ і особистості членів екіпажу були перевірені, що виключає можливість перевезення інших осіб.

Раніше іноземні ЗМІ повідомляли, що близько 400 російських найманців з угрупування «Вагнер» прибули на борту літака в Парагвай, щоб потім відправитися в столицю Венесуели для надання підтримки диктатору Ніколасу Мадуро. У Кремлі цю інформацію спростували.

Нагадаємо, що в венесуельський місто Каракас напередодні вечора, 28 січня, прибув пасажирський літак російської авіакомпанії Nordwind Airlines. На його борту знаходився нібито тільки екіпаж. Як з’ясувалося, цей «Боїнг» з бортовим номером VP-BJG здійснював пасажирські авіаперевезення в окупований Крим і за це потрапив у «чорний список».