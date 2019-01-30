Національну валюту чекає нова хвиля девальвації в найближчі тижні

Рубль найближчим часом, можливо, знову ослабне. Центробанк збирається з 1 лютого додатково закуповувати валюту на внутрішньому ринку на 2,8 млрд. рублів в день протягом трьох років. Про це повідомила прес-служба Банку Росії.

Нагадаємо, в серпні 2018 року національний регулятор відмовився від валютних інтервенцій з-за різкого ослаблення рубля. Операції відновилися 15 січня — щодня Банк Росії купує валюту на суму близько 15,6 млрд. в рамках бюджетного правила. Але з лютого він хоче поступово відшкодовувати втрати від тимчасового відходу з ринку.

І це не все. У лютому на ослаблення рубля почне грати другий фундаментальний фактор — дії Федеральної резервної системи (ФРС) США. Регулятор готується вилучити рекордний обсяг коштів з ринку, що відразу ж підігріє попит на американську валюту.

За розрахунками аналітиків Nomura, в лютому обсяг операцій Федрезерву зросте з січневих $ 35 млрд. в півтора рази — до $ 52 млрд. Виведення з ринку великих коштів зміцнить американську валюту: долар подорожчає, а попит на валюти ринків, що розвиваються, в тому числі рубль, впаде.

Теоретично, рубль могла б підтримати дорожчає нафта. На ділі, прогнози цін на «чорне золото» дуже різні. МВФ і Всесвітній банк свої прогнози середньорічної ціни знизили — до $ 58,95 і $ 67 за барель — на $ 10 і $ 4 долара відповідно. Прогнози інших аналітичних структур мають розкид від $ 55 до $ 70 за барель.

Так відбувається, тому що немає ясності: як реалізуються в 2019 році ризики ніби зростання в США видобутку сланцевої нафти, і припинення дії угоди ОПЕК+. До того ж залишається неясною доля антиіранських санкцій на експорт нафти. Все це не дозволяє сподіватися на чіткий тренд на підтримку рубля.

Є й додатковий негативний момент: скорочення імпорту в 2018 році відбулося, в основному, за рахунок високотехнологічного обладнання. Тобто, за рахунок інвестицій в модернізацію виробництва. Раз так, в 2019-му ми будемо спостерігати скорочення темпів зростання економіки РФ — причому по всіх галузях. Це, зрозуміло, зміцненню рубля теж ніяк не сприяє.

Що чекає рубль у лютому, наскільки сильно просяде національна валюта?

— Багато фінансових аналітиків залишаються заручниками теоретичної схеми: якщо відбуваються закупівлі валюти, це чинить тиск на гривню у бік його послаблення, — відзначає керівник напрямку «Фінанси і економіка» Інституту сучасного розвитку Микита Масленніков. — Але, з іншого боку, великого практичного досвіду таких закупівель немає, і теорія далеко не завжди збігається з реальними результатами.

Зауважу, що рубль поки практично не помічає присутності ЦБ на ринку — всупереч теоретичним викладкам. До того ж Банк Росії діє акуратно: немає якогось заданого обсягу валюти, який потрібно кров з носу закупити тут і зараз, при будь-яких обставин. Реальні обсяги закупівель коливалися від 15 млрд. до 25 млрд. рублів в день.

Так, Банк Росії зараз вирішив повернутися до відкладеним закупівель. Але, як можна зрозуміти з роз’яснень першого заступника голови ЦБ Ксенії Юдаєвою, обсяги цих додаткових закупівель також будуть коригуватися в залежності від стану ринку.

У будь-якому випадку, те, що ми не закупили в 2018 році протягом п’яти місяців, ми будемо докуповувати протягом трьох років. І поки я не бачу в цьому сильного чинника ослаблення рубля. Звичайно, тиск на національну валюту це робить — але далеко не критичний.

«СП»: — Наскільки сильним буде вплив на рубль з-за дій ФРС США?

— Сценарій, що долар подорожчає, а валюти ринків, що розвиваються просядуть — один з багатьох. Потрібно дочекатися офіційних роз’яснень Федрезерву на цей рахунок. У мене є великі сумніви, що американці будуть різко посилювати грошово-кредитну політику. Швидше, вони підуть на одноразове підвищення ключової ставки, і навряд чи будуть різко скорочувати баланс самої ФРС.

Думаю, Федрезерв візьме паузу до того моменту, коли стануть відомі підсумки торгових переговорів США з Китаєм: вийдуть їх учасники на угоду до 1 березня чи ні. Крім того, я вважаю, до закінчення цих переговорів риторика американського регулятора буде максимально «голуб’ячі», щоб заспокоїти ринки, і не дати їм зірватися вниз.

Це означає, що для рубля політика ФРС протягом найближчих декількох тижнів буде нейтральним фактором.

«СП»: — 28 січня адміністрація Дональда Трампа ввела масштабні санкції щодо PDVSA — національної нафтокомпанії Венесуели. Вона позбудеться найбільшого для себе ринку і не зможе отримувати гроші від своїх американських НПЗ. Блокування венесуельської нафти може підштовхнути вгору ціни на «чорне золото», і надати підтримку рублю?

— Венесуельський фактор ринок давно відіграв: зниження видобутку в Венесуелі тривало кілька місяців поспіль. Цей випадаючий обсяг нафти тут же замістили інші нафтовидобувні країни. Почасти тому, незважаючи на грудневе угоду про скорочення видобутку ОПЕК+, пропозицію перевищує попит на ринку нафти на 2,3 млн. барелів щодня.

Після оголошення Мінфіном США санкцій проти PDVSA ціна на Brent сіпнулася вгору всього на 1%. Це дуже середній показник волатильності.

Так, ринок нафти завжди реагує так званої військової премією на громадянську війну в нафтовидобувному державі, або на збройну зовнішню агресію. Ми це бачили під час Іракської війни, а також на тлі заяв Ірану про готовність перекрити Ормузьку протоку для танкерів з нафтою.

У подібних ситуаціях ціна може злітати на $ 20-40 за барель. Але, судячи з усього, події у Венесуелі ринок до них не відносить.

«СП»: — Як все-таки буде курс рубля до кінця 2019 року?

— Тренд на плавне ослаблення національної валюти очевидний. Це, підкреслю, не обвальне падіння і не катастрофа.

Думаю, на кінець року курс рубля опиниться в інтервалі 68,5−71 руб./долар. Але це поки що — з урахуванням жорсткого сценарію уповільнення глобального господарства. Якщо ж американцям вдасться знайти компроміс з китайцями — рубль буде трохи міцніше.