Користувачі всього світу повідомили про проблеми з Google пошуком і поштою

Користувачі сервісів Google по всьому світу повідомили про численні збої в їх роботі. Проблеми виникають при використанні google і поштового сервісу Gmail.

За даними Downdetector, ряду користувачів досі недоступні сервіси Google+, календар, диск, документи, клас, таблиці, презентації. Співробітники компанії припускають, що проблеми будуть усунені для всіх юзерів найближчим часом.

Раніше інтернет-євангеліст Google Вінтон Серф (Vinton Cerf) назвав пристрою інтернету речей основною небезпекою для мережі. На його думку, такі гаджети погано захищені і можуть поставити під загрозу всю міжнародну структуру.