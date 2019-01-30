У Миколаєві чоловік спробував «викупити» заарештовану машину у заступника начальника відділення поліції

У Миколаєві порушник намагався викупити у начальника поліції автомобіль, на який наклали арешт.

Про це повідомляє відділ комунікацій поліції регіону.

Автовласник пропонував гроші поліцейському, щоб повернути машину. Автомобіль BMW 524 на іноземній реєстрації зупинили патрульні. Вони виявили, що транспортний засіб має ознаки зміни номерів агрегатів і на кузові, автомобіль заарештували.

Чоловік намагався дати заступнику начальника слідчого відділення Вітовського відділення поліції 9 тис. гривень, щоб той допоміг повернути йому іномарку. Під час передачі грошей зловмисника затримали в кабінеті капітана поліції.