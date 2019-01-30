«Демагогія і пропаганда»: В США посміялися з показу російської забороненої ракети

«Імітація і пропаганда, не заснована на фактах». Так відгукнулася про ракету 9М729, презентованої Міноборони РФ 23 січня, заступник держсекретаря США Андреа Томпсон.

«У людей, які були присутні при цьому, не було можливості задавати питання. Це було просто смішно», – сказала вона.

За її словами, перегляд ракети в статичному положенні ніяк не свідчить про те, що її дальність польоту відповідає умовам Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), укладеного в 1987 році між СРСР і США.

За її словами, Америка передала Росії докази порушення Москвою «ракетного» договору. Це і дані розвідки, і космічні знімки.

«Ми знову і знову говорили їм про дати тестових випробувань, про місця, звідки були проведені ці запуски. Але вони продовжують свою демагогію і пропаганду. Це смішно. Ми намагаємося зрозуміти причини, за якими вони маскують свої порушення. Але світ бачить це шахрайство», – сказала Томпсон.

За її даними, Росія продовжує порушувати умови договору і, якщо до 2 лютого вона не перестане це робити, то США готові вийти з ДРСМД і розробляти ракети аналогічні російської.

Що ж стосується можливостей останньої, то дальність польоту її більше 500 кілометрів, а це порушення.

Спростувала чиновниця і російську інформацію про те, що система ППО, розміщена в Румунії, може бути перероблена під наземні пускові установки. За її словами, дорікають США в невиконанні ДРСМ тільки в Росії. Інші учасники договору ніяких порушень з американської сторони не знайшли.

Крім того, розповіла Томпсон, російські ракети – це не дослідження і розробки, а реальне зброя, що вже перебуває у військах. Вони загрожують Європі і США, провокуючи нову гонку озброєння.

Раніше повідомлялося, що російське Міноборони у ході брифінгу вперше показало іноземним військовим аташе модернізовану ракету 9М729, з-за якої США хочуть вийти з ДРСМД.