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Болтон: Режим Мадуро буде позбавлений засобів до існування

30.01.2019

Болтон: Режим Мадуро будет лишен средств к существованию

Вашингтон знаходиться в пошуках механізмів позбавлення керівництва Венесуели джерел доходу.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

«Ми продовжуємо шукати шляху, щоб відрізати нелегітимний режим Мадуро від джерел доходу, а також забезпечити тимчасового президента Гуаидо і народ Венесуели ресурсами і підтримкою, яких вони потребують, щоб повернути демократію в Венесуели», — написав він.

Раніше повідомлялося, що опозиціонер і самопроголошений тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо запропонував амністію військовослужбовцям, якщо вони підтримають демократію» і відкинуть уряд диктатора Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, що Мадуро відкинув ультиматум країн Європи, які наполягали на проведенні нових виборів у Венесуелі. При цьому він підкреслив, що Хуан Гуайдо порушує Конституцію, проголосив себе тимчасовим главою держави.

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