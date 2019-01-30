Болтон: Режим Мадуро буде позбавлений засобів до існування

Вашингтон знаходиться в пошуках механізмів позбавлення керівництва Венесуели джерел доходу.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

«Ми продовжуємо шукати шляху, щоб відрізати нелегітимний режим Мадуро від джерел доходу, а також забезпечити тимчасового президента Гуаидо і народ Венесуели ресурсами і підтримкою, яких вони потребують, щоб повернути демократію в Венесуели», — написав він.

Раніше повідомлялося, що опозиціонер і самопроголошений тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо запропонував амністію військовослужбовцям, якщо вони підтримають демократію» і відкинуть уряд диктатора Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, що Мадуро відкинув ультиматум країн Європи, які наполягали на проведенні нових виборів у Венесуелі. При цьому він підкреслив, що Хуан Гуайдо порушує Конституцію, проголосив себе тимчасовим главою держави.