У Конго знайшли масові поховання 890 осіб

Люди загинули внаслідок міжетнічного конфлікту.



Місія ООН виявила на північно-заході Демократичної Республіки Конго не менше 15 масових поховань. Про це повідомив прес-секретар місії MONUSCO Флоренс Марчал.

“Хоча підсумки цієї місії досі підводяться, ми можемо підтвердити, що кілька сотень людей, в тому числі жінки і діти, були вбиті при нестерпних обставин”, – сказала Марчал.

За її словами, “швидкість, метод і велику кількість жертв цього насильства свідчать про його запланованности і організованості”.

Марчал уточнила, що члени місії виявили 11 масових поховань і 43 індивідуальні могили поблизу міста Юмби і мінімум чотири групових поховання зі 170 тілами поблизу Бонгенде.

На початку січня в ООН підрахували, що щонайменше 890 осіб були вбиті в результаті наймасштабнішого за останні роки насильства в цьому районі, що підкреслило нестабільний стан міжетнічних відносин навіть в більш мирних регіонах ДРК, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ймовірною причиною загибелі людей став конфлікт між народностями бануну і батенде з-за похорону одного з вождів.