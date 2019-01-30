Президент Венесуели стверджує, що створив 50 тисяч загонів народного ополчення

Завданням ополченців стане захист країни.



Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про створення в країні найближчим часом понад 50 тисяч підрозділів народного ополчення.

За його словами, до травня в Боліваріанській республіці з’являться два мільйони ополченців, завданням яких стане не дозволити “північноамериканської імперії доторкнутися до п’яді території Батьківщини”.

Нагадаємо, 23 січня у Венесуелі розпочалися великі антиурядові акції. Лідер опозиції Хуан Гуаидо проголосив себе тимчасовим президентом. Його підтримали США і ряд інших країн регіону та світу.