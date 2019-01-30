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Президент Венесуели стверджує, що створив 50 тисяч загонів народного ополчення

30.01.2019

Президент Венесуэлы утверждает, что создал 50 тысяч отрядов народного ополченияЗавданням ополченців стане захист країни.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про створення в країні найближчим часом понад 50 тисяч підрозділів народного ополчення.

За його словами, до травня в Боліваріанській республіці з’являться два мільйони ополченців, завданням яких стане не дозволити “північноамериканської імперії доторкнутися до п’яді території Батьківщини”.

Нагадаємо, 23 січня у Венесуелі розпочалися великі антиурядові акції. Лідер опозиції Хуан Гуаидо проголосив себе тимчасовим президентом. Його підтримали США і ряд інших країн регіону та світу.

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