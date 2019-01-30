Стало відомо, скільки українці за рік витратили на хабарі

Минулого року українці дали хабарів на понад 207 мільйонів гривень, повідомляє агентство «УНН» з посиланням на дані Генеральної прокуратури.
За даними відомства, зафіксована загальна сума хабарів за
неправомірну вигоду склала 207 630 940 гривень, з якою 56 642 090 гривень
були за прийняття пропозиції, обіцянки або отримання хабара посадовою особою.
Як зазначили в ГПУ,
були зафіксовані випадки незаконного збагачення, підкупу посадових або
юридичних осіб, а також підкуп осіб, які надають публічні послуги.
Також мали місце зловживання впливом і протиправне вплив на
результати офіційних спортивних змагань і провокації підкупу.
Як повідомляв SKELET-info, Україна через корупцію на митниці втрачає більше 4 мільярдів євро щороку.
У свою чергу надзвичайний і повноважний посол Франції в
Україні Ізабель Дюмон вважає, що хабарі і корумпована судова
система підриває довіру до України з боку
іноземних інвесторів.