Стало відомо, скільки українці за рік витратили на хабарі

Минулого року українці дали хабарів на понад 207 мільйонів гривень, повідомляє агентство «УНН» з посиланням на дані Генеральної прокуратури.

За даними відомства, зафіксована загальна сума хабарів за

неправомірну вигоду склала 207 630 940 гривень, з якою 56 642 090 гривень

були за прийняття пропозиції, обіцянки або отримання хабара посадовою особою.

Як зазначили в ГПУ,

були зафіксовані випадки незаконного збагачення, підкупу посадових або

юридичних осіб, а також підкуп осіб, які надають публічні послуги.

Також мали місце зловживання впливом і протиправне вплив на

результати офіційних спортивних змагань і провокації підкупу.

Як повідомляв SKELET-info, Україна через корупцію на митниці втрачає більше 4 мільярдів євро щороку.

У свою чергу надзвичайний і повноважний посол Франції в

Україні Ізабель Дюмон вважає, що хабарі і корумпована судова

система підриває довіру до України з боку

іноземних інвесторів.