Чим багаті кандидати. Ляшко — везінням, Садовий — медіа, а Гриценко — дружиною

Головні кандидати у президенти оприлюднили свої декларації, в яких опинилося багато чого цікавого — від «безцінних» прикрас до партійного символу в дереві і металі, пише ГК.

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Самий «офшорний» кандидат — Володимир Зеленський

Зеленський виявився найбагатшим і «домовитим»(після президента) з кандидатів.

Повний перелік нерухомості коміка вражає. По-перше, будинок в селі Іванковичі в Київській області (353,3 кв. м). Також у нього квартира в Києві (131,9 кв. м). Є ще два, також в українській столиці, але це спільна власність з Сергієм і Борисом Шефирами (453,1 кв. м). Також є земельна ділянка (1200 кв. м).

Не дуже відстає від чоловіка Олена Зеленська — на її рахунку квартири (129,8 кв. м) у Києві та в Лівадії аннексированном Криму. Крім того, Зеленские орендують у Великобританії квартиру (91,9 кв. м) вартістю 42,2 мільйона грн.

Також подружжя володіють офісами в Києві (305,9 кв. м) — спільно з партнерами по бізнесу.

Носить Зеленський Breguet, Tag Heuer, Roleх, Bovet, а його дружина Piaget, Breguet і ювелірний набір сережки та каблучка з діамантами. Крім того, вона зареєструвала на себе 26 торгових марок, три корисні моделі і три винаходи.

До всього іншого, подружжя Зеленських — кінцеві бенефіціари в чотирьох фірмах: ТОВ «Студія квартал-95», Aldorante Limited (Кіпр), Film Heritage inc (Беліз), San Tommaso S. R. L. (Італія). На коміка записані ТОВ «Киноквартал», Megiritano Ventures Ltd (Британські Віргінські острови), Vilhar Holdings Limited (Кіпр). Вони — співвласники більше десяти компаній.

Пересуваються подружжя на Land Rover Range Rover вартістю 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S 500 4Matic вартістю 1,8 млн грн.

Комік накопичив на рахунках $285 тис., 220 тис. грн та 50 тис. євро. Крім того, на рахунку у нього в латвійському AS PrivatBank $417 тис/, у дружини — $8,4 тис. В українських банках — 1 млн 180 тис. грн, $16,8 тис. і 132 тис. євро, у дружини — $196 тис. і 1070 грн.

Найбідніший кандидат — Юлія Тимошенко

Лідер «Батьківщини» не підвела очікування і виявилася «найбіднішою» серед п’ятірки. Її дохід за минулий рік склав 560 тис. грн, з яких 225,5 тис. — депутатська зарплата, решта — оплата депутатської діяльності.

Свого житла у Тимошенко немає, а живе вона в орендованому у двоюрідної сестри будинку в Козині під Києвом. Також вона використовує суміжні ділянки загальною площею 60 соток. Їздити Тимошенко теж не на чому — в декларації автомобілі не вказані.

Однак ряд прикрас все ж є: сережки, підвіски, персні, намисто — всього вісім найменувань, ціну прикрас вона чомусь не вказала (мабуть, «скло» і «біжутерія», як вона вже одного разу заявила).

У кандидата в президенти 290 тис. грн готівкою. У її чоловіка — 194 тис. євро, $358 тис. і 360 тис. грн. На рахунку в Ощадбанку Тимошенко зберігається 614 тис. грн., у Олександра в українських банках є 22 тис. грн і $28 тис. На відміну від дружини Олександр володіє двома автомобілями — «Mercedes-Benz» і «ГАЗ».

Самий везучий кандидат — Олег Ляшко

Найбільш «прибутковим» серед п’ятірки кандидатів виявився Олег Ляшко. Зарплата народного депутата за 2017 р. склав 259, 3 тис. грн, забезпечення депутатської діяльності — 252,8 тис. грн — але це не головні статті доходу щасливого гравця в лотерею.

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Як стверджує нардеп, 1,8 млн грн він отримав в якості відсотків від вкладів в «Ощадбанку» і банку «Аркада», 571 тис. — виграв у лотереї «Фаворит спорт», 1,9 млн грн — дохід від надання майна в оренду, а 15,9 млн грн — дохід від відчуження нерухомості.

Небідне у головного «радикала» і житло — у Козині під Києвом він придбав маєток площею 357 кв. м і земельна ділянка в понад 6,5 тис. кв. м. Крім того, у Ляшка є ще шість земельних ділянок, дві квартири на 95,5 кв. м і офіс в Києві. Крім того, на рідну сестру дружини Ляшко, Лоліту Федотову, оформлена земля і двоповерховий особняк у селищі Мала Олександрівка на Бориспільській трасі.

Серед родзинок декларації радикала — знамениті вила, колекція ювілейних монет Нацбанку, а також набір меблів для кухні спальні і вітальні. Не забув Ляшко вказати і швейцарські годинники марок Breguet, Ulysse Nardin, Audemars Piguet, браслети, кольє і сережки Роситы — правд, ціну на них він не вказав.

Ляшко їздить на авто Toyota Prado 2004 р. в. А з минулого року ще взяв в оренду Toyota Land Cruiser 2013 р. в., дружина їздить на Mersedes GLE 250.

Як накопичення Ляшко задекларував $484 тис., 70 тисяч євро і 839 тис. грн готівки. На рахунках в «Ощадбанку» радикал тримає 4,4 млн грн і $713 тис.

Юрій Бойко. «Земельна» кандидат

Екс-регіонал виявився найбільшим «латифундистом» серед кандидатів.

Бойко має земельні ділянки площею в 600 кв. м у Гнідині Київської області, 1958 кв. м. в Лиманському районі Донецької області, квартири в Києві та Рубіжному Луганської області.