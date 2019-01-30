Посол України в Ірані не задекларував активи на 1,2 млн

Національне агентство з питань запобігання корупції при перевірці декларацій Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ірані виявило ознаки кримінальних злочинів.

Чиновник подав недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Як відзначають в НАПК, дипломат Сергій Бурдиляк в деклараціях 2015 і 2016 роки недостовірно вказав вартість квартири в Києві, не задекларував власні корпоративні права в господарському товаристві і недостовірно зазначив інформацію про доходи членів сім’ї.

Крім того, в декларації за 2016 чиновник не задекларував корпоративні права дружини і недостовірно вказав суму своєї заробітної плати.

Всього встановлені недостовірні відомості у кожній декларації дипломата на суму понад 1,2 млн грн, про що повідомлено в Національне антикорупційне бюро.