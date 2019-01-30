Повінь – зміна системи

Menu
Close

Збиток “Укрсоцбанку” за минулий рік склав 886 млн

30.01.2019

Убыток “Укрсоцбанка” за минувший год составил 886 млн

Відповідно до звітності “Укрсоцбанку”, за підсумками 2018 року він зафіксував збиток 886 млн грн (за 11 місяців він склав 807,5 млн грн).

Нагадаємо, “Укрсоцбанк” в 2017 році отримав збиток 3,64 млрд грн, у 2016 році – 14,75 млрд грн, в 2015 році – 2,73 млрд грн, у 2014 році – 3,38 млрд грн.

Задекларований “Укрсоцбанком” показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 01.01.2019 – 19,21% (вимога НБУ – не менше 10%).

За даними “Укрсоцбанку”, за результатами минулорічного стрес-тесту (проводився на основі показників на 01.01.2018) його потреба в докапіталізації була встановлена на рівні 539,9 млн грн. У той же час з урахуванням проведених заходів вона знизилася до нуля.

Читайте також:   У Києві невідомі розгромили підпільне казино
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *