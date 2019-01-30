В Японії дозволили одностатеві шлюби

Перші документи отримали шість пар.

У японському місті Тіба вперше в країні офіційно визнали одностатеві союзи.

29 січня в місті пройшла церемонія видачі спеціальних сертифікатів, що підтверджують відносини між не заключавшими шлюб офіційно людьми і нетрадиційними парами. У заході взяли участь шість пар.

Введення в місті такої системи є першою в Японії. Вона не надає одержувачем сертифіката особливих статусів, однак дозволяє користуватися різними послугами та перевагами, доступними для звичайних родин.

Зокрема, тепер гомосексуальні пари тепер зможуть подати заявку на отримання державного житла для пар. Також сертифікат допоможе з відвідуванням коханих в лікарні.

Для того, щоб отримати документ, заявникам повинно бути не менше 20 років, вони не повинні перебувати у шлюбі, а також повинні жити в Тибе.

Одностатеві шлюби в Японії офіційно заборонені.