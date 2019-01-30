У Чикаго расисти побили відомого актора

Джуссі Смоллетт госпіталізований.

Актор телесеріалу “Імперія” (Empire, 2015 – з наст. Час) Джуссі Смоллетт госпіталізований після того, як невідомі напали на нього на одній з вулиць в Чикаго (штат Іллінойс). Про це повідомила у вівторок телекомпанія NBC.

За її даними, 36-річний Смоллетт піддався нападу незабаром після того, як прилетів з Нью-Йорка до Чикаго на зйомки. Як повідомили в поліції, на вулиці до актора підійшли двоє невідомих і почали викрикувати расистські висловлювання на його адресу.

“Порушники порядку почали бити жертву руками по обличчю, після чого облили його невідомою речовиною”, – наводить NBC заяву поліцейського управління. За даними джерел каналу, це був відбілювач. Як наголошується, в ході нападу зловмисники накинули на шию Смоллєтта мотузку. Згодом вони зникли з місця події.

Актор перебуває в лікарні, про його стан не повідомляється. Поліція Чикаго почала розслідування події. За попередніми даними, напад було скоєно на ґрунті ненависті.

Уродженець штату Каліфорнія Смоллетт відомий за ролями у фільмах “Чужий: Заповіт (Alien: Covenant, 2017), “Маршалл” (Marshall, 2017), а також у ряді серіалів, включаючи “Імперію”, яка розповідає про музичного продюсера, який дізнається про те, що він невиліковно хворий.

Минулого тижня актор отримав лист з погрозами та образами расистського та гомофобного характеру, після чого звернувся в правоохоронні органи. За даними інтернет-ресурсу, ФБР проводить у зв’язку з цим розслідування.