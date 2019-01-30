АМКУ підозрює, що Київрада допомагає Костюшко на ринку вторсировини

Київська міська рада зобов’яже встановити єдину ставку оренди для підприємств, що займаються збором та сортування вторинної сировини. Про це йдеться в листі обласного відділення Антимонопольного комітету України, оприлюдненому виданням «КиевVласть».

Так, в минулому лютому Київрада встановила різні ставки

оренди для пунктів збору та сортування вторсировини в залежності від відстані до

житлових будинків. Для пунктів, розташованих далі 200 метрів до будинку ставка

залишилася незмінною — 5%, а для підприємств ближче ставка зросла до 25%.

Дослідивши питання, в АМКУ вирішили, що така диференціація

може призвести до переваги одних підприємств на ринку над іншими:

– такий критерій як відстань до житлового будинку, на думку

АМКУ, не має економічного обґрунтування;

–це призводить до подвійного застосування критерію місцезнаходження

у певних підприємств. Адже цей критерій вже було враховано при встановленні

оціночної вартості майна і, відповідно, орендної ставки.

В АМКУ вважають, вище в п’ять разів ставка для окремих

підприємств створює дискримінаційні умови на ринку. Сьогодні в Києві ставку

оренди в 5% мають два підприємства — ТОВ «Киевгорресурсы» і ТОВ «КС Еко».

«Останнім в травні рішенням постійної комісії з питань власності КГС

ставка була знижена вдвічі — до 2,5%», – йдеться в повідомленні.

Антимонопольники відзначають, що зараз ринок ринку збору та

сортування вторсировини і скла є конкурентним. На ньому працюють ТОВ

«Крамар Рісайклінг», ТОВ «Київміськвторресурси», ТОВ «Обухівміськвторресурси», ТОВ

«Будматеріали-Вторресурси», КП «Київкомунсервіс», ТОВ «Крамар Еко» та ТОВ «КС

Еко».

«Разом з тим, більшість цих компаній мають відношення до депутата Київради Олега Костюшко з фракції «Солідарність». Костюшко був депутатом минулого скликання Київради, вигравши після зміни влади в країні в 2014 році мажоритарний округ від партії «УДАР» мера Києва Віталія Кличка», – нагадують журналісти.

ДОКУМЕНТ

Раніше повідомляв, що «Київпастранс» уклало

договір з ТОВ «Крамар Рісайклінг» депутата Костюшко на

надання послуг по вивезенню комунальних відходів за 1 мільйон гривень.