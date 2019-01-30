АМКУ підозрює, що Київрада допомагає Костюшко на ринку вторсировини

Київська міська рада зобов’яже встановити єдину ставку оренди для підприємств, що займаються збором та сортування вторинної сировини. Про це йдеться в листі обласного відділення Антимонопольного комітету України, оприлюдненому виданням «КиевVласть».
Так, в минулому лютому Київрада встановила різні ставки
оренди для пунктів збору та сортування вторсировини в залежності від відстані до
житлових будинків. Для пунктів, розташованих далі 200 метрів до будинку ставка
залишилася незмінною — 5%, а для підприємств ближче ставка зросла до 25%.
Дослідивши питання, в АМКУ вирішили, що така диференціація
може призвести до переваги одних підприємств на ринку над іншими:
– такий критерій як відстань до житлового будинку, на думку
АМКУ, не має економічного обґрунтування;
–це призводить до подвійного застосування критерію місцезнаходження
у певних підприємств. Адже цей критерій вже було враховано при встановленні
оціночної вартості майна і, відповідно, орендної ставки.
В АМКУ вважають, вище в п’ять разів ставка для окремих
підприємств створює дискримінаційні умови на ринку. Сьогодні в Києві ставку
оренди в 5% мають два підприємства — ТОВ «Киевгорресурсы» і ТОВ «КС Еко».
«Останнім в травні рішенням постійної комісії з питань власності КГС
ставка була знижена вдвічі — до 2,5%», – йдеться в повідомленні.
Антимонопольники відзначають, що зараз ринок ринку збору та
сортування вторсировини і скла є конкурентним. На ньому працюють ТОВ
«Крамар Рісайклінг», ТОВ «Київміськвторресурси», ТОВ «Обухівміськвторресурси», ТОВ
«Будматеріали-Вторресурси», КП «Київкомунсервіс», ТОВ «Крамар Еко» та ТОВ «КС
Еко».
«Разом з тим, більшість цих компаній мають відношення до депутата Київради Олега Костюшко з фракції «Солідарність». Костюшко був депутатом минулого скликання Київради, вигравши після зміни влади в країні в 2014 році мажоритарний округ від партії «УДАР» мера Києва Віталія Кличка», – нагадують журналісти.
ДОКУМЕНТ
Раніше повідомляв, що «Київпастранс» уклало
договір з ТОВ «Крамар Рісайклінг» депутата Костюшко на
надання послуг по вивезенню комунальних відходів за 1 мільйон гривень.