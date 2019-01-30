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ДБР розслідує напад Мосійчука на політолога

30.01.2019

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу щодо народного депутата від «Радикальної партії» Ігоря Мосійчука за напад на політолога Олександра Семченко в ефірі телеканалу Newsone в грудні минулого року. Про це повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на компетентне джерело в правоохоронних органах.

«Справа стосується нанесення тілесних ушкоджень одному з
громадських діячів в ефірі Newsone», — розповів співрозмовник агентства.

У той же час джерело не уточнило, за якою саме статтею
ДБР відкрило справу. Однак відомо, що виробництво порушили після заяви
потерпілого.

Також інсайдер неясно, чи буде ДБР готувати подання про
зняття депутатської недоторканності з Мосійчука через інцидент в ефірі
Newsone.

Раніше SKELET-info повідомляв, що детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) розпочали кримінальне провадження проти Мосійчука за декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення.

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