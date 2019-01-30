Євросоюз обіцяє спростити отримання віз для коротких поїздок

Туристам буде простіше подорожувати.



Європарламент і Рада Євросоюзу у вівторок, 29 січня, досягли поки не закріпленого офіційно угоди про новому візовому кодексі ЄС. Він передбачає нові правила для коротких поїздок в ЄС (на термін до 90 днів у 180-денний період).

“Основна мета реформи – полегшити законні поїздки для туризму, торгівлі та бізнесу, одночасно вживаючи заходів для боротьби з нелегальної імміграції”, йдеться в повідомленні прес-служби Європарламенту.

Заява на отримання візи тепер можна буде подати за 6 місяців до поїздки (раніше – лише за 3 місяці), ціна візи збільшиться з 60 до 80 євро, і, нарешті, чи буде існувати прямий зв’язок між швидкістю і ціною візових послуг та готовністю країни, що видає візу, до співпраці з ЄС у сфері міграційної політики. Брюссель особливо цікавлять зусилля, які докладає країна, в питанні прийому назад нелегальних мігрантів.

Досягнуте неформальна угода має затвердити Європарламент, після чого він надійде на остаточне затвердження радою ЄС. Зміни у візовому кодексі вступлять в силу через шість місяців після їх публікації в “Офіційному журналі” ЄС.