Прикордонники США знайшли кинутий корабель з сотнями кілограм кокаїну

Вартість знахідки 10 мільйонів доларів



Співробітники прикордонно-митної служби США спільно з силами швидкого реагування поліції Пуерто-Ріко виявили 401 кілограм кокаїну вартістю 10 мільйонів доларів на кинутому на судні пуэрториканском узбережжі, повідомляється в заяві служби.

В заяві служби, яка є підрозділом міністерства внутрішньої безпеки США, повідомляється, що берегова охорона США помітила судно, імовірно належав контрабандистам, рухається до північного узбережжя Пуерто-Ріко. Згодом співробітники прикордонного патруля виявили покинуте судно в районі міста Лоиса.

Повідомляється, що співробітники прикордонного патруля виявили на судні 12 пакетів з 350 упаковками кокаїну. Вони конфіскували судно, його двигун і вміст і передали ФБР для розслідування.

На судні знаходилися іноземні продукти, “показують, що воно прибуло з іншої країни”.