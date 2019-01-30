Пісочні замки Петра Порошенка. Як президент намагався на форумі показати консолідацію влади і чому це мало кого

Президент Петро Порошенко сподівається перемогти з неоднозначними гаслами і методами, фото: www.president.gov.ua

Президент Петро Порошенко нарешті публічно оголосив про плани знову балотуватися на пост глави держави. На форумі в Києві “Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом” він заявив, що їм рухає “почуття глибокої відповідальності перед країною, сучасниками, перед минулими і майбутніми поколіннями”, а мета — “гарантувати невідворотність інтеграції в Європейський союз (ЄС) і НАТО і “незворотність нашої незалежності”.

На думку Порошенка, країна стоїть перед вибором: або його переобрання, або “Путін”, і, більш того, ця альтернатива у вигляді слогана, схоже, стане ключовою в його кампанії. На додачу йдуть чергові обіцянки прориву в економіці протягом наступного терміну.

Правда, з’їзд показав, що паралельно команда президента консолідує адмінресурс. І ще однією ставкою буде незаконні технології роботи з електоратом, про що все голосніше говорять.

У перспективах Порошенка на виборах розбиралася «Країна».

Групи підтримки

Порошенко таки йде в президенти, про що він сам заявив на форумі в київському Міжнародному виставковому центрі (до речі, улюбленому палаці з’їздів Партії регіонів). Але його не висунула партія “Блок Петра Порошенко” (БПП), почесним головою якої він є. Гарант обрав шлях самовисування. Пояснень тут кілька.

На думку політтехнолога Андрія Золотарьова, Порошенко не хоче асоціюватися з конкретною партійним брендом, сподіваючись “уявити себе президентом всіх українців”.

Але і в самій БПП ситуація складна. Формальним головою партії лишається мер Києва Віталій Кличко, хоча від політсили він старанно дистанціюється.

Напередодні форуму стало відомо, що київського градоначальника там не буде нібито через рецидив старої травми спини і подальшої госпіталізації в австрійській клініці. Багато побачили в цьому небажання підтримувати Кличка гаранта на виборах, і на цей рахунок у соцмережах було багато жартів. У підсумку мера все-таки “розкрутили” на відео підтримки, в якому він уточнює, що кандидат Порошенко пообіцяв “реалізацію закону про столицю” — давня мета команди Кличка.