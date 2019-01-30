Декларація Тимошенко: немає житла та авто, але є коштовності

Лідер партії «Батьківщина» і кандидат у президенти України Юлія Тимошенко живе в орендованому будинку і не має автомобіля. Таку інформацію вона вказала в декларації за 2017 рік, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

За даними Тимошенко, вона отримала в 2017 році 225 490 гривень

зарплати як народний депутат, а також 252 825 гривень в якості засобів для

виконання повноважень парламентарія.

Крім того, вона отримала 81 711 гривень відсотків

«Ощадбанку», де у неї лежать понад 614 тисяч гривень. Готівкою Тимошенко зберігає

близько 290 тисяч гривень.

Згідно декларації, з 1 січня 2017 року Тимошенко орендує

будинок площею 588 кв. м в Козині (Обухівський район Київської області) у його

власника Тетяни Шарапової. Вона задекларувала право користування двома

земельними ділянками під і біля орендованого будинку, що належать тій же

власниці, та ще двома ділянками, що межує з будинком в Козині, власником

яких є Антоніна Ульяхіна.

Транспортних засобів лідер «Батьківщини» не задекларувала,

зате вказала кілька ювелірних виробів торгових марок Mikimoto, Chanel, Dinh

Van, Cartier, Chopard і т. д.

Чоловік політика, Олександр Тимошенко, і зареєстрований

проживає в орендованому будинку в Козині. Його заробіток за 2017 рік склав майже

3,4 млн гривень доходу від підприємницької діяльності і майже 245 тисяч

гривень доходу від празької компанії Britico Product s.r.o.

Також Олександр Тимошенко задекларував 194 тисяч євро,

$357,75 тисяч і 360 тисяч гривень готівкою. Крім того, він зберігає $28,1 тисяч і

21 тисяч грн у «Мегабанку», і 1 071 гривню в «Українському

будівельно-інвестиційному банку».

Чоловік політика власник 25% акцій ТОВ «Геофорс» (займається

виробництвом електроенергії) і 100% акцій ТОВ «Леді Ю» (виробництво

парфумерних та косметичних засобів).

У 2014 році він купив два автомобілі: Mercedes-Benz GL-350

CDI за 1,248 млн гривень і «ГАЗ 14» (1983 року випуску) за 79,7 тисяч гривень. Він

також задекларував наручні годинники марок Vacheron Constantin і Corum.

Раніше SKELET-info повідомляв, що мешканці столиці отримали від депутата Київської міської ради (ВО «Батьківщина») Ігоря Галайчука продуктові набори.

Крім того, «Батьківщина» витратила на рекламу своєї

політичної програми «Новий курс» близько 100 млн гривень.